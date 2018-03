Sara Sampaio respondeu a fã e até o FC Porto se meteu na conversa

Sara Sampaio esteve a responder aos seus seguidores no Twitter e a sua paixão por futebol também foi tema de conversa. "Já agora, quando vamos ao estádio da luz ver o maior do mundo?", perguntou um fã, para o qual a portista teve resposta na ponta da língua: "Não sei! Quando é que o glorioso porto volta a jogar na luz?", escreveu. Ora, já esta terça-feira os dragões também tiveram uma palavra a dizer nesta conversa: "Seja fora ou no Dragão és sempre nossa convidada", escreveu o FC Porto na sua conta de Twitter oficial