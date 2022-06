Pablo Sarabia marcou esta sexta-feira presença no casamento de Dani Carvajal com a modelo Daphne Cañizares, numa cerimónia realizada em Ayllón, em Segovia, na qual estiveram ainda outros colegas do jogador no Real Madrid, como Lucas Vázquez, Nacho, Marcos Asensio, Thibaut Courtois ou ainda Marcos Llorente, do At. Madrid. (Fotos: Getty Images)