Seis benfiquistas arrancaram de Tomar em autocaravana para verem o Benfica em Barcelona

Foram seis os benfiquistas que arrancaram no domingo de Tomar para assistirem ao jogo do Benfica em Barcelona, em Camp Nou. Esta terça-feira, mais de 1.100 quilómetros depois em autocaravana, o grupo de adeptos dos encarnados chegou "às portas de Barcelona". "É preciso descansar, comer e divertir. A Casa do Benfica Tomar deseja tudo de bom aos nossos bons representantes", referiu o estabelecimento numa publicação nas redes sociais. [Fotos: Casa do Benfica de Tomar].