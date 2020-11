O portal 'Casumo' decidiu colocar mãos à obra e, através dos dados do Transfermarkt, elencou a lista dos 100 jogadores que mais se valorizaram em 2020. Um ano marcado pela pandemia de Covid-19, que afetou bastante o futebol, mas que não deixou de permitir a alguns jogadores destacarem-se de forma incrível. Nesta lista estão aqueles que mais subiram no mercado, com um português a estar entre aqueles que do ponto de vista percentual mais ganhou: 266,7%!