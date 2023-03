E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A seleção da Argentina continua a celebrar a conquista do Mundial e antes da homenagem de que hoje vai receber em Assunção, no Paraguai, por parte da Conmebol, a equipa reuniu-se numa festa, onde até Messi dançou. Amanhã a 'scaloneta' defronta Curaçau, num encontro particular.