Portugal entra hoje no 'mata-mata' do Europeu de sub-21, frente à Itália (20 horas), e a equipa liderada por Rui Jorge vai contar com apoio especial. As famílias de Diogo Dalot e Diogo Leite estão em Ljubljana, na Eslovénia, e a Record manifestaram confiança na vitória da Seleção nos quartos-de-final da competição.