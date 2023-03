Seleção feminina aplaudida durante o intervalo do Portugal-Liechtenstein

A Seleção Nacional feminina foi homenageada pela FPF no intervalo do encontro, recebendo um forte aplauso dos presentes em Alvalade aquando da subida ao relvado. Recorde-se que no mês passado, com uma vitória no playoff intercontinental sobre Camarões (2-1), as comandada de Francisco Neto selaram a qualificação inédita para o Campeonato do Mundo, que se realizará entre julho e agosto na Austrália e na Nova Zelândia.