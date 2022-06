E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A Seleção Nacional feminina teve o primeiro dia da concentração na Cidade do Futebol preenchido com os habituais exames médicos. A equipa de Francisco Neto começa a preparar a participação no Europeu. A estreia lusa acontece diante da Suíça, a 9 de julho. [Imagens: FPF]