Seleção feminina já trabalha em Inglaterra: As imagens do 1.º treino na academia no Man. City

A Seleção Nacional feminina cumpriu esta manhã o primeiro treino em Inglaterra, onde vai disputar o Campeonato da Europa. A equipa das quinas trabalhou pela primeira vez na academia do Manchester City, que será o 'quartel-general' das comandadas de Francisco Neto ao longo da competição A estreia lusa acontece sábado, frente à Suíça (17 horas), em duelo da 1.ª jornada do Grupo C. [Imagens: FPF]