Seleção Nacional de futsal já prepara o Euro'2022: as imagens do primeiro treino

A Seleção Nacional de futsal iniciou ontem a preparação para Euro'2022 da Holanda, prova que arranca dia 19 e na qual Portugal vai defender o título conquistado em 2018. A equipa orientada por Jorge Braz realizou o primeiro treino no pavilhão do Leões Porto Salvo, com a presença de 12 dos 14 convocados, já que Bruno Coelho e Zicky Té só vão juntar-se mais tarde aos trabalhos da Equipa das Quinas. [Imagens: Diogo Pinto/FPF]