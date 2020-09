Na contagem decrescente para o jogo frente à Croácia relativo à 1.ª jornada da Liga das Nações, os jogadores da Seleção Nacional deram o já habitual passeio matinal. O Portugal-Croácia tem início agendado para as 19h45 deste sábado no Estádio do Dragão. Ronaldo vai falhar o encontro (Fotos Diogo Pinto/FPF).