A Seleção Nacional feminina prossegue a preparação dos jogos com Escócia (sexta-feira, às 19h00, no Estádio do Restelo) e Albânia (1 de dezembro) de qualificação para o Europeu e esta terça-feira a equipa comandada por Francisco Neto voltou a trabalhar na Cidade do Futebol. [Imagens: Federação Portuguesa de Futebol]