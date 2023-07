Seleção Nacional feminina recebida por Marcelo Rebelo de Sousa antes da partida para a Nova Zelândia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A poucos dias do pontapé de saída do Mundial feminino, a Seleção Nacional foi recebida esta segunda-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, numa cerimónia em que Fernando Gomes, presidente da FPF, e Francisco Neto, selecionador nacional, também estiveram presentes. A partida para a Nova Zelândia, uma das anfitriãs da competição que se disputa entre os dias 20 deste mês e 20 de agosto, está prevista para esta noite. (Imagens: Fernando Ferreira)