Selfies, cartazes e muito apoio: adeptos do Sporting matam saudades dos jogadores no Algarve

O Sporting empatou esta quarta-feira diante do Genk, naquele que foi o primeiro jogo em que os adeptos tiveram a oportunidade de contactar diretamente com os jogadores leoninos. Muitos deles foram ao Estádio Algarve munidos de cartazes bastante originais, para tentar as sempre muito desejadas camisolas dos craques. (fotos: Luis Branca)