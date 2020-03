Sem MotoGP, Miguel Oliveira foi até Espanha acelerar e jogar... futebol

A primeira ronda da Oliveira Cup 2020 disputou-se este fim-de-semana, dias 7 e 8 de março, no Kart Center Campillos, em Málaga, Espanha. Foram dezenas de pilotos de palmo e meio inscritos nas diversas categorias que correram sob o olhar atento do piloto português: numa altura em que o calendário de MotoGP foi retocado devido ao coronavírus , Miguel Oliveira esteve em Málaga, 'dividindo-se' entre treino de supermoto e 'futebolada' com os pequenos [Fotos Paulo Calado]