Sem patrocínio russo e com asa dianteira preta: as alterações no carro da Haas após conflito na Ucrânia

Depois de ter anunciado que seria retirado o patrocínio russo da 'Uralkali' do seu carro, a Haas apresentou esta sexta-feira, no último dia de testes coletivos de Fórmula 1 em Barcelona, mais algumas alterações ao monolugar concebido para esta nova temporada. Para além da retirada do nome do patrocínio, notou-se ainda a ausência das cores da bandeira russa em todo o carro, especialmente na asa dianteira, que ficou totalmente preta. [Imagens: Haas]