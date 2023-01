Sem poupanças: o onze provável do Sporting para o jogo com o Vizela em Alvalade

"Poupanças? Não. No Marítimo também não houve, não vai haver qualquer poupança. Temos de ganhar. Em termos de cansaço, agora é que vai começar a existir. Mas não vale a pena poupar jogadores. Têm de jogar, sentir-se cansados, entram outros, e essa gestão vai ser feita quando começar essa sequência de jogos." As palavras são de Rúben Amorim que ontem, no lançamento do jogo da 17.ª jornada da Liga Bwin , não escondeu a ambição. Confira aqui o onze provável do jogo encontro com o Vizela agendado para as 21H15 em Alvalade