Semana e meia após ser detido, Mustafá assistiu ao Sporting-Benfica em futsal

Uma semana e meia depois de ter sido detido após o Sporting-Tottenham , em Alvalade, para a Liga dos Campeões - e de não ter comparecido em tribunal , para aplicação das medidas de coação -, Mustafá assistiu ao Sporting-Benfica, na Supertaça de futsal, em Matosinhos. O chefe da Juve Leo esteve na bancada designada aos adeptos verde e brancos, onde já perto do fim do tempo regulamentar se registaram focos de confusão entre simpatizantes do Sporting e stewards, como estas imagens e este vídeo documentam.