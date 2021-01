Os 10 maiores goleadores no ativo... que estão atrás de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo prepara-se para chegar ao topo da lista dos maiores goleadores da história do futebol, mas não está sozinho nesta luta. O português lidera entre os jogadores no ativo, mas tem na sombra o inevitável Messi, que já soma 717 golos, entre jogos oficiais pelo clube e pela seleção principal do seu país. O argentino está a pouco mais de quatro dezenas de CR7, sabendo-se que tem também quase dois anos e meio a menos do que o português. Resta saber se La Pulga consegue manter a veia goleadora depois da significativa baixa de rendimento nesse aspeto no último ano. Messi é ainda um caso único entre os maiores artilheiros de sempre por ter conhecido um único clube na carreira – graças aos 646 golos pelo Barça, ninguém marcou mais do que ele por uma só equipa –, mas isso até pode mudar se concretizar a ameaça de deixar os catalães no final da época. De resto, Ibrahimovic e Lewandowski são os únicos a superar os 500 golos. Mas atenção a jovens como Haaland ou Mbappé, que prometem carreiras cheias de golos.