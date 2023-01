Sempre sorridente e com Talisca por perto: Cristiano Ronaldo afina máquina antes da estreia pelo Al Nassr

Depois da apresentação e do primeiro treino, Cristiano Ronaldo viveu um dia mais normal esta quarta-feira. Trabalhou junto dos colegas e a julgar pelas fotos estava bem disposto. Anderson Talisca, ex-Benfica, foi uma companhia habitual nas fotos do treino, que serviu de preparação para o jogo com Al Taee, a equipa de Pepa, na quinta-feira. Por estar suspenso , CR7 não será opção.