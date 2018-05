Serão estes os equipamentos do FC Porto para 2018/19?

Está a circular na internet um rumor sobre aqueles que poderão ser os novos equipamentos do FC Porto para a temporada 2018/19. Um equipamento principal dentro do que é tradição nos dragões e dois alternativos: um cinzento e outro com um padrão em tons azuis. Como é hábito, o FC Porto só apresentará os novos equipamentos na pré-temporada. Será esta a nova pele dos azuis e brancos?