Serena Williams voltou num 'macacão' e ninguém se calou

Serena Williams, três vezes vencedora de Roland Garros, regressou da melhor maneira aos torneios do Grand Slam, depois de ter estado afastada dos courts desde setembro por ter sido mãe, ao eliminar a checa Kristyna Pliskova, no 70.º lugar do ranking WTA. Só que não foi apenas a vitória da norte-americana que deu nas vistas, uma vez que o 'macacão' que vestiu no jogo está a ser igualmente notícia... [Fotos Reuters]