Sérgio Conceição está de férias com a família e Moisés, um dos filhos do treinador do FC Porto, partilhou nas redes sociais uma foto do pai em tronco nu, onde é possível ver músculos bem definidos. O técnico, de 47 anos, tem o hábito de correr diariamente longas distâncias, a rondar os 20 quilómetros...