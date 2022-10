Sérgio Conceição e Pinto da Costa emocionados no avião após apuramento do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Após o FC Porto confirmar o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, fruto da goleada ao Club Brugge e posterior empate do Atlético Madrid em casa, houve festa portista no avião. Sérgio Conceição e Pinto da Costa emocionaram-se, como mostra esta fotografia publicada pelos dragões no Twitter. "Sempre como se fosse a primeira vez", pode ler-se na legenda.