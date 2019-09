Sete épocas e mais de 900 milhões gastos: os jogadores que Guardiola contratou para atacar a Champions

Pep Guardiola não pára de colecionar troféus, mas continua com um enguiço por quebrar. O técnico catalão continua à procura de vencer a Liga dos Campeões desde que saiu do Barcelona (nos blaugrana, ganhou em 2008/09 e 2010/11) e esta é já a sétima temporada longe da Catalunha. Com o Bayern, entre as épocas 2013/14 e 2015/16, chegou às meias-finais. Já no Manchester City, que defronta esta terça-feira o Shakhtar, não passou dos oitavos-de-final em 2016/17, tendo alcançado os 'quartos' nas duas últimas épocas. Esta é assim a 'sétima vida' do técnico, que já gastou vários milhões para tentar conquistar a Champions. Confira os jogadores que Guardiola já contratou. São mais de 900 milhões de euros investidos...