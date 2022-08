Shakhtar Donetsk apresenta autocarro 'anti-guerra' em cenário de destruição

O Shakhtar Donetsk apresentou este sábado imagens do seu novo autocarro, com uma forte mensagem contra a guerra que se vive na Ucrânia. Com um 'Stop War' bem visível na lateral e hashtag #StandWithUkraine, o autocarro conta ainda com imagens fortes no seu desenho alusivas ao conflito, tendo sido fotografado em cenários de total destruição. Uma mensagem forte e clara neste momento de crise no país.