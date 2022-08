O Shakhtar Donetsk voltou esta quinta-feira a trabalhar em solo ucraniano, sendo a primeira vez que o faz desde que eclodiu a guerra com a Rússia, em setembro último. A formação que figurava à frente do campeonato da Ucrânia antes da paragem das competições prepara a nova temporada que arranca oficialmente a 24 de agosto, diante do Metalist, precisamente seis meses depois do início da guerra. O jogo ocorrerá em Lviv.