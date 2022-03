Decorreu no último fim de semana o Sharish Monsaraz Natur Trail, um evento de trail que concentrou na medieval vila de Monsaraz 1050 participantes oriundos de várias nacionalidades. No programa estavam 3 provas (de 60, 30 e 15 quilómetros) com passagem por aldeias, herdades, ermidas e, também pelo belo 'carrossel' do Alqueva.



Na prova mais longa, os 60 quilómetros entre Reguengos e o Castelo de Monsaraz, as vitórias foram para Fátima Buchas (7:42:39) e Tiago Romão (5:42:24 horas). Já o Trail Longo foi para Susana Echeverría (3:08:56) e Pedro Calisto (02:33:38), enquanto na ver­são mais pequena da prova, os 15k, os mais rápidos foram Claudia Batuca (1:42:14) e Luciano Luciano (1:14:47). (Fotos: Matias Novo)