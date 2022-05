Show no arranque do Rali de Portugal, perante 22 mil adeptos em Coimbra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Rali de Portugal arrancou oficialmente, com Thierry Neuville a ter fixado o melhor tempo na superespecial de Coimbra. No traçado urbano de 2,82 km de extensão estiveram 22 mil espectadores, de acordo com a organização. O público não faltou à chamada para esta inédita especial nem para a sessão de autógrafos que a antecedeu, numa tarde em que os 12 pilotos e co-pilotos da categoria máxima se juntaram junto ao rio Mondego para a tradicional foto de família. [Fotos: Automóvel Club de Portugal]