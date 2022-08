Dois símbolos de Belenenses e Académica confraternizaram junto ao Mosteiro dos Jerónimos antes do clássico no Estádio do Restelo, este sábado, entre as duas formações. Marco Aurélio e Marinho deram o pontapé de saída, ainda que não oficial, da Liga 3 que arranca este fim-de-semana. [Fotos: Belenenses]