Sinal dos tempos: Três sauditas no top'10 dos clubes que mais pagam em salários a nível mundial

Segundo o observatório ‘Sportslens’ , a folha salarial do Al Hilal já ascende aos 266,3 milhões de euros anuais. Com as novas contratações, o clube saudita ultrapassou o Manchester United (248M€) na tabela mundial, sendo apenas superado por Real Madrid (266,8), Al Nassr (291) e PSG (366). No que toca aos outros clubes do país, o Al Ittihad aparece no 8º posto, o Al Ahli no 16º, o Al Ettifaq no 35º e o Al Shabab à porta (51º) de um top 50 sem clubes portugueses.