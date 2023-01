«Sinta-se em casa, míster»: Sp. Braga divulga fotos de Roberto Martínez na Pedreira

Roberto Martínez, o novo selecionador nacional de Portugal, esteve este sábado presente no Estádio Municipal de Braga para assistir ao duelo dos arsenalistas contra o Boavista, em jogo a contar para a 16.ª ronda da Liga Bwin. Horas após o duelo terminar, o clube do Minho divulgou algumas fotografias do treinador espanhol na companhia do presidente do clube António Salvador e de João Vieira Pinto, diretor da FPF, no interior do estádio. [Imagens: Sp. Braga]