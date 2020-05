«Só podes estar a brincar!»: a nova imagem de Adele que está a chocar os fãs

Para agradecer as inúmeras mensagens de parabéns recebidas pelo seu 32.º aniversário, Adele publicou uma mensagem no Instagram acompanhada de uma foto que apanhou os fãs de surpresa: na imagem, a cantora inglesa surge muito mais magra, com as feições diferentes e uma indumentária ousada. As reações não se fizeram esperar entre um "só podes estar a brincar" ou "estás maravilhosa"... "Obrigada por todo o amor no meu aniversário. Espero que estejam todos bem durante este momento de 'loucura'. Gostava de agradecer aos profissionais de saúde que nos mantêm a salvo enquanto arriscam as próprias vidas. São verdadeiros anjos", escreveu Adele na publicação