Só um jogador participou em mais golos do que Cristiano Ronaldo em 2020

Tantas e tantas vezes já se ouviram especialistas a falarem do declínio de Cristiano Ronaldo, mas ano após ano o avançado português insiste em contrariá-los. E 2020 não foi diferente. Mesmo num contexto totalmente distinto do habitual, CR7 voltou a assinar um ano de grande nível e nem a Covid-19 (que o fez até falhar alguns jogos) lhe estragou os registos. O avançado da Juventus foi mesmo o segundo jogador das principais ligas a participar num maior número de golos, apenas superado por Lewandowski, isto num top-25 no qual figuram ainda mais dois portugueses. E se um deles já é 'normal', o outro é algo inesperado...