Sofia Ribeiro rumou ao 'paraíso' e 'levou' uma legião com ela

Sofia Ribeiro celebrou da melhor maneira o seu 37.º aniversário. A atriz rumou às Seychelles com o namorado mas nas redes sociais 'levou' uma legião de amigos que não se pouparam nas mensagens de parabéns e elogios. "Sempre soube que a vida tem que ser celebrada. Até nos piores momentos, ela tem que ser celebrada e agradecida! Sempre o fiz. Com quase nada, com mais, mas sempre o fiz e assim continuarei a fazer. Hoje, amanhã não sei, mas tenho fé que sim. Está tudo bem", escreveu numa outra publicação [Fotos Instagram Sofia Ribeiro]