Sofia Ribeiro sente-se "mais gira e boazona do que nunca"

Sofia Ribeiro partilhou uma fotografia no Instagram em fato de banho com uma legenda que recolheu muitos elogios e palavras de apoio. "Desta foto muitos vão dizer que é exposição, outros dirão que não há necessidade, outros tantos ainda vão dizer que é vaidade...Acertaram! É mesmo. Apeteceu-me partilhar esta foto porque olho para ela e sinto-me uma brasa. É só isso. Porque é bom de mais ver que apesar do comprimido cor de rosa todos os dias, apesar de inchar e desinchar como se fosse um balão. Apesar dos arrepios, dos afrontamentos, do cansaço vindo do nada, dos picos loucos de energia, das mudanças de humor repentinas, e das hormonas enlouquecidas. Apesar de todos os apesares!...Estou cá, bem viva, de saúde, rodeada de amor e sinto-me mais gira e boazona do que nunca. Porque não havia de partilhar? Aos que não compreendem do que falo, que nunca compreendam é o que desejo. Aos outros, os que sabem bem o que quero dizer...estamos juntos!", escreveu a atriz