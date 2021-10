Solskjaer não convence e já apontam estes nomes ao banco do Manchester United

A derrota pordo Manchester United em casa do Leicester foi o mais recente desaire do conjunto de Ole Gunnar Solskjaer. Porém, a pressão sobre o treinador já vem a aumentar há várias semanas e começa a conjeturar-se que o norueguês pode mesmo vir a abandonar o posto de treinador. Mas quem será que o pode substituir. Aqui fica a lista dos principais candoidatos ao cargo, de acordo com o 'Daily Express'. [Créditos: Reuters, Lusa_EPA]