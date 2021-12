E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Após o triunfo do Sporting diante do Benfica, na Luz, muitos foram os jogadores do plantel às ordens de Rúben Amorim que deixaram uma mensagem nas redes sociais, a lembrar também os quatro jogadores que ficaram de fora por lesão: Coates, João Palhinha, Jovane e Rúben Vinagre. [Créditos: Instagram]