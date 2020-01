O Académico de Viseu venceu em casa o Canelas 2010 por 1-0 e apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal. Caiu assim por terra o sonho do emblema de Vila Nova de Gaia de defrontar o FC Porto nas 'meias'. Após o encontro, Fernando Madureira, jogador do Canelas e líder dos Super Dragões, motivou os seus colegas.

Sonho do Canelas de jogar no Dragão caiu nos descontos: a palestra de Madureira no final