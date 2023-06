Arrancou de manhã e promete continuar a animar a tarde de miúdos e graúdos! O Record Challenge Park by MEO, no Parque 1.º de Maio, conta com 41 atividades e um total de 9.850 euros em prémios para distribuir. Veja as melhores imagens do evento até agora. (Imagens: Pedro Catarino)