Sósia de Cristiano Ronaldo 'lucra' com parecenças com o craque: «Ganho muito dinheiro e atraio muitas mulheres»

Bewar Abdullah também se tornou famoso, à sua medida. O sósia de Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista ao 'The Sun' para abordar a forma como é confundido com o craque português e assumiu que 'lucra' com isso. "Ganho muito dinheiro e atraio muitas mulheres. Elas gritam 'Ronaldo' quando me veem. As fãs pensam que somos como uma maçã cortada ao meio porque somos muito parecidos. Quando tenho oportunidade de assistir a um jogo de Portugal, o ambiente é muito bom e esperam que o Ronaldo marque para poderem ver-me fazer o 'Siu' na festa. Quero encontrar um dia o verdadeiro Cristiano Ronaldo. É o meu sonho", explicou Bewar Abdullah, de 28 anos, natural de Birmingham.