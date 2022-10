Sotiris em estreia e um 'tabu': o onze provável do Sporting para o jogo com o Varzim

No final do jogo com o Marselha, Rúben Amorim não hesitou em sair em defesa de Esgaio que foi expulso ao minuto 19 após cometer um penálti. Ao ser questionado ontem sobre a possibilidade de lançar o defesa no onze no jogo com o Varzim desta tarde (19 horas), da Taça de Portugal, o treinador do Sporting preferiu manter o tabu por mais um dia. Confira o onze provável dos leões para o encontro