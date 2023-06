O Sp. Braga B iniciou os trabalhos de preparação para 2023/24. Com o regresso aos relvados marcado para 3 de julho, o conjunto bracarense irá dedicar os primeiros dias a exames médicos e testes físicos. A maioria do plantel está de volta; contudo, Vasconcelos e Miguel Falé ainda estão ao serviço da seleção nacional de Sub-19 no Europeu. (Imagens: Sp. Braga)