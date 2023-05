Sp. Braga inicia obras para a construção do Estádio Centenário: as imagens da futura casa da equipa feminina e dos 'bês'

O Sp. Braga iniciou as obras para a construção do Estádio Centenário, que servirá de 'casa' ao futebol feminino e à equipa B masculina. O recinto estará pronto no início da temporada 2024/25. Este complexo desportivo terá capacidade para 2.600 espectadores, além de um parque de estacionamento com 250 lugares, quatro balneários, um departamento médico, ginásio, sala de primeiros-socorros, sala anti-doping, salas de trabalho, uma sala de imprensa, uma tribuna destinada à comunicação social e iluminação LED de 1.400 lux, o que possibilita a realização de jogos à noite.