E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Sp. Braga partiu perto das 22 horas do aeroporto do Porto rumo o Algarve, onde a partir de amanhã inicia um estágio de pré-temporada até ao fecho da próxima semana em em Portimão. Artur Jorge chamou todos os 30 jogadores com quem tem trabalhado nestas primeiras semanas de preparação, incluindo Ricardo Horta. (Fotos: Ricardo Jr)