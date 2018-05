Sporting 2018/19 ganha forma no meio da crise: os regressos e as contratações

Plantel leonino começa a ganhar forma para a nova época com os regressos de Matheus Pereira, Francisco Geraldes e Carlos Mané após os períodos de empréstimo. Além deste trio, o Sporting já anunciou duas contratações no (curto) consulado de Augusto Inácio: Marcelo (ex-Rio Ave) e Raphinha (ex-Vit. Guimarães), contratados em janeiro, com André Geraldes em funções, foram oficializados no início desta semana, um dia depois da chegada do treinador campeão pelo Sporting em 1999/2000.