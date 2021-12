Sporting, Benfica e FC Porto dominam onze da 15.ª jornada da Liga Bwin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Depois de vitórias por números expressivos, Sporting, Benfica e FC Porto dominam com naturalidade o onze da 15.ª jornada da Liga Bwin. A votação foi levada a cabo pelo Editor Executivo de Record, Filipe Dias, e pelos chefes de redação do jornal A Bola, Ricardo Quaresma, e do jornal O Jogo, João Araújo. [Imagens: Reuters, José Gageiro / Movephoto, Filipe Farinha, Luís Manuel Neves e LUSA]