Sporting com 'reforços' no treino na Madeira

A realizar um curto estágio na Madeira, já que tem na segunda-feira mais um encontro em solo insular, o Sporting contou este sábado com dois 'reforços' nos trabalhos de Rúben Amorim. Daniel Bragança e Eduardo Quaresma foram chamados pelo técnico para se juntarem aos trabalhos no Funchal, tendo chegado na véspera e já treinado este sábado, permitindo aumentar o leque de jogadores disponíveis para o duelo de segunda-feira, diante do Marítimo. (Fotos: Sporting)