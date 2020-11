Sporting comemora Dia Mundial do Cinema com as estrelas de Alvalade

Hoje comemora-se o Dia Mundial do Cinema e o Sporting fez questão assinalar a data com algumas das suas estrelas. Numa publicação no Instagram o clube de Alvalade partilhou fotos de jogadores da equipa principal inseridos em cartazes de filmes muito conhecidos. A abrir Pedro Gonçalves é 'Harry Pote'. Seguem-se João Palhinha e João Mário em 'Men in Green', acabando com o jovem Nuno Mendes a apadrinhar 'A Star is Born'. Tudo, segundo os leões, "num relvado perto de si". (Fotos Instagram)