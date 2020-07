Sporting cumpre hoje 114 anos de existência: veja as imagens do aniversário

O Sporting cumpre, esta quarta-feira, o seu 114.º aniversário. Em jeito de comemoração, o emblema verde e branco organizou uma cerimónia, em conjunto com a Filstone, instituição parceira dos leões, onde foram reveladas algumas surpresas, como, por exemplo, a inauguração da estátua de um leão em pedra na Praça Centenário. Veja aqui as imagens do evento comemorativo. [Imagens: Sporting CP]